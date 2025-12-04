Şirket Dizini
Certify
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Müşteri Hizmetleri

  • Tüm Müşteri Hizmetleri Maaşları

Certify Müşteri Hizmetleri Maaşlar

Certify şirketinde in Spain ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına €36.5K ile €53K arasında değişmektedir. Certify şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$47.8K - $55.5K
Spain
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$42.2K$47.8K$55.5K$61.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Müşteri Hizmetleri maaş bilgisis için Certify kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Certify?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Müşteri Hizmetleri tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Certify şirketindeki in Spain Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €53,036 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Certify şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in Spain için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €36,546 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Certify için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Snap
  • Apple
  • Lyft
  • Coinbase
  • Square
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certify/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.