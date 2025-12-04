Şirket Dizini
Certa
Certa İnsan Kaynakları Maaşlar

Certa şirketinde in India ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına ₹1.39M ile ₹2.02M arasında değişmektedir. Certa şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$18K - $20.9K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$15.8K$18K$20.9K$23K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Certa?

SSS

Certa şirketindeki in India İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,020,831 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Certa şirketinde İnsan Kaynakları rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,392,505 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

