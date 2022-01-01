Şirket Dizini
Ceridian
Ceridian Maaşlar

Ceridian'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $52,260'den üst uçta İnsan Kaynakları için $279,390'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $92K
Müşteri Hizmetleri
$52.3K

İnsan Kaynakları
$279K
Pazarlama
$137K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$106K
Ürün Yöneticisi
$67.4K
Proje Yöneticisi
$82.6K
İşe Alım Uzmanı
$68.6K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$111K
Çözüm Mimarı
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Teknik Program Yöneticisi
$101K
Hak Kazanma Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Tipi
RSU

Ceridian'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 33.3% hak kazanır 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak kazanır 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak kazanır 3rd-YIL (33.30% yıllık)

SSS

Ceridian'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $279,390 ücretle İnsan Kaynakları at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Ceridian'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $92,000'dır.

