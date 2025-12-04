Şirket Dizini
Cerence
  • Maaşlar
  • Teknik Program Müdürü

  • Tüm Teknik Program Müdürü Maaşları

Cerence Teknik Program Müdürü Maaşlar

Cerence şirketinde in Canada Teknik Program Müdürü tazminat paketi medyanı year başına CA$121K tutarındadır. Cerence şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Medyan Paket
company icon
Cerence
Senior Project Manager
Montreal, QC, Canada
Yıllık toplam
$87.7K
Seviye
-
Temel maaş
$87.7K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
13 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Cerence?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Cerence şirketindeki in Canada Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$144,701 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cerence şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$115,726 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

