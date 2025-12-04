Şirket Dizini
Cerence
Cerence Program Müdürü Maaşlar

Cerence şirketinde in Taiwan ortalama Program Müdürü toplam tazminatı year başına NT$1.67M ile NT$2.28M arasında değişmektedir. Cerence şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Cerence?

SSS

Cerence şirketindeki in Taiwan Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$2,278,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cerence şirketinde Program Müdürü rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$1,669,407 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

