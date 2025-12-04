Şirket Dizini
Cerebras Systems
Cerebras Systems Elektrik Mühendisi Maaşlar

Cerebras Systems şirketinde in United States ortalama Elektrik Mühendisi toplam tazminatı year başına $168K ile $234K arasında değişmektedir. Cerebras Systems şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$180K - $212K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$168K$180K$212K$234K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Cerebras Systems şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Cerebras Systems şirketindeki in United States Elektrik Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $234,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cerebras Systems şirketinde Elektrik Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $168,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

