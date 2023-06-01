Şirket Dizini
Cerberus Capital Management
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Cerberus Capital Management Maaşlar

Cerberus Capital Management'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $78,400'den üst uçta Girişim Sermayedarı için $342,465'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Cerberus Capital Management. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Muhasebeci
$151K
Veri Bilimcisi
$164K
İnsan Kaynakları
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Yönetim Danışmanı
$250K
İşe Alım Uzmanı
$78.4K
Yazılım Mühendisi
$265K
Girişim Sermayedarı
$342K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Cerberus Capital Management'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $342,465 ücretle Girişim Sermayedarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Cerberus Capital Management'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $164,175'dır.

Öne Çıkan İşler

    Cerberus Capital Management için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar