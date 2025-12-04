Şirket Dizini
Ceragon Networks
Ceragon Networks Proje Müdürü Maaşlar

Ceragon Networks şirketinde in Israel ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına ₪333K ile ₪463K arasında değişmektedir. Ceragon Networks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$106K - $125K
Israel
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$98.9K$106K$125K$138K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Ceragon Networks?

SSS

Ceragon Networks şirketindeki in Israel Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪463,362 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ceragon Networks şirketinde Proje Müdürü rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪332,670 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

