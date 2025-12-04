Şirket Dizini
Cepheid
Cepheid Ürün Müdürü Maaşlar

Cepheid şirketinde in United States ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına $138K ile $189K arasında değişmektedir. Cepheid şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$149K - $177K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$138K$149K$177K$189K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Cepheid?

SSS

Cepheid şirketindeki in United States Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $188,600 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cepheid şirketinde Ürün Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $137,760 tutarındadır.

