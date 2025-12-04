Şirket Dizini
Cepheid
Cepheid Biyomedikal Mühendisi Maaşlar

Cepheid şirketinde in United States ortalama Biyomedikal Mühendisi toplam tazminatı year başına $166K ile $232K arasında değişmektedir. Cepheid şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$178K - $210K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$166K$178K$210K$232K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Cepheid?

SSS

Cepheid şirketindeki in United States Biyomedikal Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $231,660 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cepheid şirketinde Biyomedikal Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $166,320 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

