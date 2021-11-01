Cepheid Maaşlar

Şirket Dizini
Cepheid'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $68,340'den üst uçta Program Yöneticisi için $196,015'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Cepheid. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Makine Mühendisi
Median $140K
Yazılım Mühendisi
Median $144K
Muhasebeci
$147K

Biyomedikal Mühendis
$194K
Kimya Mühendisi
$131K

Süreç Mühendisi

Müşteri Hizmetleri
$68.3K
Veri Bilimcisi
$151K
Finansal Analist
$147K
Donanım Mühendisi
$171K
Pazarlama Operasyonları
$112K
Ürün Yöneticisi
$163K
Program Yöneticisi
$196K
Proje Yöneticisi
$168K
Gelir Operasyonları
$181K
Teknik Program Yöneticisi
$171K
SSS

