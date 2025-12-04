Şirket Dizini
Centric Software Satış Maaşlar

Centric Software şirketinde in Ireland ortalama Satış toplam tazminatı year başına €121K ile €173K arasında değişmektedir. Centric Software şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$160K - $188K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$140K$160K$188K$200K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Centric Software şirketindeki in Ireland Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €172,916 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Centric Software şirketinde Satış rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €121,189 tutarındadır.

