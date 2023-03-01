Şirket Dizini
Centric Software Maaşlar

Centric Software'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $101,570'den üst uçta Çözüm Mimarı için $255,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Centric Software. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Ürün Tasarımcısı
Median $150K
Yazılım Mühendisi
Median $123K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$102K

Ürün Yöneticisi
$159K
Satış
$174K
Çözüm Mimarı
$255K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Centric Software'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $255,000 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Centric Software'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $154,600'dır.

