Centria Healthcare şirketinde in United States ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına $101K ile $140K arasında değişmektedir. Centria Healthcare şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$108K - $127K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$101K$108K$127K$140K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Centria Healthcare?

SSS

Centria Healthcare şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $140,400 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Centria Healthcare şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,800 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

