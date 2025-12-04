Şirket Dizini
Centre for Development of Telematics
Centre for Development of Telematics Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Centre for Development of Telematics şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına ₹3.48M ile ₹4.87M arasında değişmektedir. Centre for Development of Telematics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$42.9K - $51.9K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Centre for Development of Telematics?

SSS

Centre for Development of Telematics şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹4,868,539 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Centre for Development of Telematics şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,483,523 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

