CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Çözüm Mimarı Maaşlar

CentralSquare Technologies şirketinde in United States ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına $147K ile $206K arasında değişmektedir. CentralSquare Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$159K - $185K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$147K$159K$185K$206K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir CentralSquare Technologies?

SSS

CentralSquare Technologies şirketindeki in United States Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $205,870 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CentralSquare Technologies şirketinde Çözüm Mimarı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $147,050 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

