CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Maaşlar

CentralSquare Technologies'nin maaş aralığı, alt uçta Teknik Yazar için yıllık toplam ücrette $50,388'den üst uçte Çözüm Mimarı için $172,135'ye kadar değişir. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $90.2K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Müşteri Başarısı
$99.5K
Veri Bilimcisi
$102K

Gelir Operasyonları
$111K
Siber Güvenlik Analisti
$96.5K
Çözüm Mimarı
$172K
Teknik Yazar
$50.4K
SSS

CentralSquare Technologies'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $172,135 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
CentralSquare Technologies'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $99,495'dır.

Diğer Kaynaklar