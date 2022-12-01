Şirket Dizini
Centiro
Centiro Maaşlar

Centiro şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $7,468 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $11,831 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Centiro. Son güncellenme: 11/21/2025

Veri Bilimci
$11.8K
Yazılım Mühendisi
$7.5K
SSS

Centiro şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $11,831 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Centiro şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $9,649 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

