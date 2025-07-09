Şirket Dizini
Centific
Centific Maaşlar

Centific şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $50,250 toplam tazminattan üst seviyede Program Müdürü için $287,430 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Centific. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $70K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $95K
Müşteri Hizmetleri
$68.6K

İnsan Kaynakları
$50.3K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$68.6K
Program Müdürü
$287K
Teknik Program Müdürü
$80.1K
SSS

Didžiausią atlyginimą Centific gauna Program Müdürü at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $287,430. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Centific yra $70,000.

