Centerfield
Centerfield Maaşlar

Centerfield şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $58,531 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $248,750 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Centerfield. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Veri Bilimci
$122K
Pazarlama
$249K
Ürün Tasarımcısı
$58.5K

Satış
$151K
Yazılım Mühendisi
$101K
SSS

Centerfield şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $248,750 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Centerfield şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $121,605 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar