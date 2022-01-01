Şirket Dizini
Centene
Centene Maaşlar

Centene şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $42,785 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $193,463 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Yazılım Mühendisi
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

İş Analisti
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktüer
Median $110K

Veri Bilimci
Median $99.1K
Veri Analisti
Median $79K
Proje Müdürü
Median $81K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $116K
Teknik Program Müdürü
Median $130K
Ürün Tasarımcısı
Median $140K
Ürün Müdürü
Median $120K
Muhasebeci
$78.4K
İdari Asistan
$42.8K
İş Geliştirme
$97.3K
Veri Bilimi Müdürü
$193K
Mali Analист
$66.3K
İnsan Kaynakları
$158K
Pazarlama
$191K
Program Müdürü
$147K
İK Uzmanı
$151K
Siber Güvenlik Analisti
$118K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $180K
Çözüm Mimarı
$145K

Veri Mimarı

UX Araştırmacısı
$98K
SSS

Centene şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $193,463 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Centene şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $117,203 tutarındadır.

