Censys Maaşlar

Censys şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $122,400 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $289,100 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Censys. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Ürün Müdürü
$289K
İK Uzmanı
$122K
Yazılım Mühendisi
$199K

SSS

Censys şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $289,100 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Censys şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $198,716 tutarındadır.

