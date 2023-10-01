Şirket Dizini
Cellebrite
Cellebrite Maaşlar

Cellebrite şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $125,143 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $226,125 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Cellebrite. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $125K
Veri Bilimci
$134K
Çözüm Mimarı
$226K

SSS

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Cellebrite est Çözüm Mimarı at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $226,125.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cellebrite est de $133,926.

