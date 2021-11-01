Cedar Maaşlar

Şirket Dizini
Cedar şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $121,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $235,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Cedar. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $235K
Veri Bilimci
Median $150K

Ürün Müdürü
Median $121K
İK Uzmanı
Median $145K
İnsan Kaynakları
$149K
Siber Güvenlik Analisti
$158K
Çözüm Mimarı
Median $229K
UX Araştırmacısı
$124K
SSS

Cedar şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $235,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cedar şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,000 tutarındadır.

