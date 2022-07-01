Şirket Dizini
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies Maaşlar

Cedar Gate Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $2,665 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $162,185 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Cedar Gate Technologies. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Veri Bilimci
$90.5K
Proje Müdürü
$162K
Yazılım Mühendisi
$5.7K

Teknik Program Müdürü
$2.7K
SSS

Cedar Gate Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $162,185 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cedar Gate Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $48,067 tutarındadır.

