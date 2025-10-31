Şirket Dizini
CBTS Technology Solutions India
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
CBTS Technology Solutions India Yazılım Mühendisi Maaşlar

CBTS Technology Solutions India şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına ₹340K ile ₹463K arasında değişmektedir. CBTS Technology Solutions India şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹364K - ₹439K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹340K₹364K₹439K₹463K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir CBTS Technology Solutions India?

SSS

CBTS Technology Solutions India şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹463,458 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CBTS Technology Solutions India şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹339,603 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    CBTS Technology Solutions India için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

