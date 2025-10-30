Şirket Dizini
Cascade Windows
Cascade Windows İşe Alım Uzmanı Maaşlar

Cascade Windows şirketinde in United Kingdom ortalama İşe Alım Uzmanı toplam tazminatı year başına £193K ile £280K arasında değişmektedir. Cascade Windows şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£219K - £254K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£193K£219K£254K£280K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Cascade Windows?

Cascade Windows şirketindeki in United Kingdom İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £279,656 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cascade Windows şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £192,704 tutarındadır.

