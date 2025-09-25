Şirket Dizini
Carousell
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Carousell Yazılım Mühendisi Maaşlar

Carousell şirketinde in Singapore Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına SGD 112K tutarındadır. Carousell şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Medyan Paket
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Yıllık toplam
SGD 112K
Seviye
L4
Temel maaş
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Prim
SGD 0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Carousell?

SGD 210K

En Son Maaş Başvuruları
Stajyer Maaşları

SSS

Carousell şirketindeki in Singapore Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 198,312 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Carousell şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 119,973 tutarındadır.

