  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

CarGurus Ürün Tasarımcısı Maaşlar

CarGurus şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına $187K tutarındadır. CarGurus şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Medyan Paket
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
Yıllık toplam
$187K
Seviye
Senior
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$22K
Prim
$15K
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
11+ Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CarGurus?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

CarGurus şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

CarGurus şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $380,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CarGurus şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $183,750 tutarındadır.

