Caresoft Global Donanım Mühendisi Maaşlar

Caresoft Global şirketinde in India ortalama Donanım Mühendisi toplam tazminatı year başına ₹455K ile ₹621K arasında değişmektedir. Caresoft Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹487K - ₹589K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹455K₹487K₹589K₹621K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Donanım Mühendisi maaş bilgisis için Caresoft Global kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

₹13.98M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Kariyer seviyeleri nelerdir Caresoft Global?

Caresoft Global şirketindeki in India Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹620,662 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Caresoft Global şirketinde Donanım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹454,796 tutarındadır.

