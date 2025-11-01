Şirket Dizini
Captain Fresh şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına ₹6.22M ile ₹8.66M arasında değişmektedir. Captain Fresh şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹6.66M - ₹7.85M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹6.22M₹6.66M₹7.85M₹8.66M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Captain Fresh?

SSS

Captain Fresh şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹8,663,992 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Captain Fresh şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹6,220,302 tutarındadır.

