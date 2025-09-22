Şirket Dizini
Capital.com
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Capital.com Yazılım Mühendisi Maaşlar

Capital.com şirketinde in Poland Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına PLN 390K tutarındadır. Capital.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Medyan Paket
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yıllık toplam
PLN 390K
Seviye
hidden
Temel maaş
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Prim
PLN 0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Capital.com?

PLN 599K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Самый высокий пакет вознаграждения для Yazılım Mühendisi в Capital.com in Poland составляет PLN 425,925 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Capital.com для позиции Yazılım Mühendisi in Poland составляет PLN 363,165.

Öne Çıkan İş İlanları

    Capital.com için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar