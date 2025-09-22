Şirket Dizini
Capital.com
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimi Müdürü

  • Tüm Veri Bilimi Müdürü Maaşları

Capital.com Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

Capital.com şirketinde in Poland ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına PLN 146K ile PLN 212K arasında değişmektedir. Capital.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

PLN 167K - PLN 191K
Poland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
PLN 146KPLN 167KPLN 191KPLN 212K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Veri Bilimi Müdürü maaş bilgisis için Capital.com kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

PLN 599K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Capital.com?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimi Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Capital.com şirketindeki in Poland Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 212,117 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Capital.com şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 145,606 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Capital.com için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar