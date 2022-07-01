Şirket Dizini
Capital Rx
Capital Rx Maaşlar

Capital Rx'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $122,640'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $150,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Capital Rx. Son güncelleme: 8/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $150K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
$131K
Ürün Tasarımcısı
$123K

Ürün Yöneticisi
$136K
Satış
$146K
SSS

