Capital One şirketinde in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı Manager için year başına $221K ile VP için year başına $628K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $325K tutarındadır. Capital One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Capital One şirketinde, Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)