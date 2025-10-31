Şirket Dizini
Capital One
Capital One Siber Güvenlik Analisti Maaşlar

Capital One şirketinde Siber Güvenlik Analisti tazminat paketi medyanı year başına $165K tutarındadır. Capital One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Medyan Paket
company icon
Capital One
SR. Offensive Security Operator
Washington, DC
Yıllık toplam
$165K
Seviye
Principal
Temel maaş
$155K
Stock (/yr)
$0
Prim
$10K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
9 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Capital One?
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
Options

Capital One şirketinde, Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



Dahil Edilen Unvanlar

Teknoloji Risk Analisti

SSS

Capital One şirketindeki Siber Güvenlik Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $336,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Capital One şirketinde Siber Güvenlik Analisti rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $164,500 tutarındadır.

