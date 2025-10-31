Capital One Ürün Müdürü Maaşlar

Capital One şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı Associate için year başına $111K ile Vice President için year başına $523K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $191K tutarındadır. Capital One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

En Son Maaş Başvuruları

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( USD ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim Maaş bulunamadı Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Hak Ediş Takvimi Ana 33.3 % YIL 1 33.3 % YIL 2 33.3 % YIL 3 Hisse Türü Options Capital One şirketinde, Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 33.3 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 33.30 % yıllık )

33.3 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 33.30 % yıllık )

33.3 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 33.30 % yıllık )

Hakediş programı nedir Capital One ?

