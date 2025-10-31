Şirket Dizini
Capital One
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
  • Maaşlar
  • Grafik Tasarımcı

  • Tüm Grafik Tasarımcı Maaşları

Capital One Grafik Tasarımcı Maaşlar

Capital One şirketinde in United States ortalama Grafik Tasarımcı toplam tazminatı year başına $89.6K ile $127K arasında değişmektedir. Capital One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$102K - $116K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$89.6K$102K$116K$127K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
Options

Capital One şirketinde, Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



SSS

Capital One şirketindeki in United States Grafik Tasarımcı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $127,440 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Capital One şirketinde Grafik Tasarımcı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $89,640 tutarındadır.

