Capital One şirketinde in United States ortalama Müşteri Başarısı toplam tazminatı year başına $153K ile $209K arasında değişmektedir. Capital One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$164K - $198K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$153K$164K$198K$209K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
Options

Capital One şirketinde, Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



SSS

Capital One şirketindeki in United States Müşteri Başarısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $208,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Capital One şirketinde Müşteri Başarısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $153,000 tutarındadır.

