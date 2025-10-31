Capital One şirketinde in United States İş Analisti tazminatı Associate Business Analyst için year başına $114K ile Lead Business Analyst için year başına $212K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $119K tutarındadır. Capital One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Capital One şirketinde, Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)