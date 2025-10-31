Şirket Dizini
Capital One
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İdari Asistan

  • Tüm İdari Asistan Maaşları

Capital One İdari Asistan Maaşlar

Capital One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 1 tane daha İdari Asistan maaş bilgisi için Capital One kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
Options

Capital One şirketinde, Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İdari Asistan tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Capital One şirketindeki in Canada İdari Asistan pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$103,188 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Capital One şirketinde İdari Asistan rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$72,680 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Capital One için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar