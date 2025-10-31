Şirket Dizini
Capita
  Maaşlar
  Çözüm Mimarı

  Tüm Çözüm Mimarı Maaşları

Capita Çözüm Mimarı Maaşlar

Capita şirketinde in United Kingdom Çözüm Mimarı tazminat paketi medyanı year başına £92.8K tutarındadır. Capita şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Medyan Paket
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£92.8K
Seviye
-
Temel maaş
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Prim
£8.4K
Şirketteki yılı
7 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Capita?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Capita şirketindeki in United Kingdom Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £101,949 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Capita şirketinde Çözüm Mimarı rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £92,846 tutarındadır.

