Capella Space
Capella Space Havacılık Mühendisi Maaşlar

Capella Space şirketinde in United States ortalama Havacılık Mühendisi toplam tazminatı year başına $166K ile $242K arasında değişmektedir. Capella Space şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$191K - $217K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$166K$191K$217K$242K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Capella Space şirketindeki in United States Havacılık Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $241,900 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Capella Space şirketinde Havacılık Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $166,050 tutarındadır.

