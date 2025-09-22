Şirket Dizini
Canoo
Canoo Donanım Mühendisi Maaşlar

Canoo şirketinde in United States ortalama Donanım Mühendisi toplam tazminatı year başına $92.7K ile $126K arasında değişmektedir. Canoo şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$99.2K - $120K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$92.7K$99.2K$120K$126K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Canoo şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Canoo şirketindeki in United States Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $126,440 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Canoo şirketinde Donanım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $92,650 tutarındadır.

