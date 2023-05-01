Şirket Dizini
Canadian Solar
Canadian Solar Maaşlar

Canadian Solar şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $68,241 toplam tazminattan üst seviyede Hukuk için $298,500 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

İş Analisti
$81.6K
Veri Analisti
$68.2K
Hukuk
$299K

Makine Mühendisi
$134K
SSS

Canadian Solar şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $298,500 tazminatla Hukuk at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Canadian Solar şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $107,963 tutarındadır.

