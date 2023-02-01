Şirket Dizini
Cambridge Associates
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Cambridge Associates Maaşlar

Cambridge Associates'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $62,088'den üst uçta İş Analisti için $201,070'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Cambridge Associates. Son güncelleme: 8/12/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

İş Analisti
$201K
Veri Analisti
$80.4K
Veri Bilimcisi
$134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Finansal Analist
$62.1K
Yazılım Mühendisi
$86.8K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Cambridge Associates'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,070 ücretle İş Analisti at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Cambridge Associates'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $86,832'dır.

Öne Çıkan İşler

    Cambridge Associates için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Apple
  • Stripe
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar