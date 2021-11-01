Şirket Dizini
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Maaşlar

Cambia Health Solutions şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $74,157 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $274,365 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Cambia Health Solutions. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $112K
Muhasebeci
$137K
Aktüer
$137K

İş Analisti
$74.2K
Veri Analisti
$83.6K
Ürün Müdürü
$122K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$274K
SSS

Cambia Health Solutions şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $274,365 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cambia Health Solutions şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $122,385 tutarındadır.

İlgili Şirketler

  • Kaiser Permanente
  • Battelle
  • Ascension
  • Highmark
  • Banner Health
