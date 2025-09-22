Şirket Dizini
Calendly
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Calendly Yazılım Mühendisi Maaşlar

Calendly şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $175K tutarındadır. Calendly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Medyan Paket
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
Yıllık toplam
$175K
Seviye
L3
Temel maaş
$160K
Stock (/yr)
$0
Prim
$15K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Calendly?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Calendly şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

SSS

Calendly şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $217,150 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Calendly şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $160,210 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar