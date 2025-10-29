Şirket Dizini
Cajal Neuroscience
Cajal Neuroscience şirketinde in United States ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına $108K ile $151K arasında değişmektedir. Cajal Neuroscience şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$117K - $142K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$108K$117K$142K$151K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Cajal Neuroscience?

SSS

Cajal Neuroscience şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $150,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cajal Neuroscience şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $107,900 tutarındadır.

