Şirket Dizini
ByteDance
ByteDance Maaşlar

ByteDance şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $16,519 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $1,207,230 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ByteDance. Son güncellenme: 11/21/2025

ByteDance logo
+$25K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS Mühendisi

Mobil Yazılım Mühendisi

Frontend Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Güvenlik Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Sanal Gerçeklik Yazılım Mühendisi

Geliştirici Savunucusu

Araştırma Bilimci

Ürün Müdürü
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Pazarlama
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Ürün Pazarlama Müdürü

Veri Bilimci
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Ürün Tasarımcısı
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX Tasarımcısı

UI Tasarımcısı

Satış
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Hesap Yöneticisi

Hesap Müdürü

İşe Alım Uzmanı
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Aday Arama Uzmanı

Liderlik İK Uzmanı

Teknik İK Uzmanı

Program Müdürü
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
3-1 $584K
3-2 $794K
Teknik Program Müdürü
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
İnsan Kaynakları
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Siber Güvenlik Analisti
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
İş Analisti
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Veri Analisti
1-2 $125K
2-1 $163K
Proje Müdürü
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
İş Operasyonları Müdürü
2-1 $167K
2-2 $208K
İş Operasyonları
Median $235K
İş Geliştirme
Median $165K
Güven ve Güvenlik
Median $118K
UX Araştırmacısı
2-2 $237K
3-1 $296K
Veri Bilimi Müdürü
Median $409K
Ortak Müdürü
Median $205K
Finansal Analist
Median $150K
Donanım Mühendisi
Median $350K
Hukuk
Median $127K

Hukuk Müşaviri

Yönetim Danışmanı
Median $200K
Pazarlama Operasyonları
Median $89.9K
Bilgi Teknolojisti (BT)
Median $74.1K
Gelir Operasyonları
Median $120K
Çözüm Mimarı
Median $278K

Veri Mimarı

Bulut Güvenliği Mimarı

Muhasebeci
$16.5K

Teknik Muhasebeci

İdari Asistan
$49.8K
Genel Müdür Yardımcısı
$247K
Metin Yazarı
$63.3K
Kurumsal Gelişim
$233K
Müşteri Hizmetleri
$50.5K
Müşteri Başarısı
$73.8K
Grafik Tasarımcı
$48.3K
Makine Mühendisi
$286K
Optik Mühendisi
$387K
Ürün Tasarım Müdürü
$385K
Düzenleyici İşler
$108K
Satış Mühendisi
$65.3K
Teknik Yazar
$129K
Toplam Ödüller
$304K
Risk Sermayedarı
$91.9K
Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

30%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ByteDance şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 30% hak ediş süresi 4th-YIL (7.50% üç aylık)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

35%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ByteDance şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 35% hak ediş süresi 4th-YIL (35.00% yıllık)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ByteDance şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

12 month cliff and vests quarterly.

SSS

ByteDance şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $1,207,230 tazminatla Yazılım Mühendisi at the 4-1 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ByteDance şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $209,525 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.