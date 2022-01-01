ByteDance Maaşlar

ByteDance şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $16,519 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $1,207,230 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ByteDance. Son güncellenme: 11/21/2025
iOS Mühendisi
Mobil Yazılım Mühendisi
Frontend Yazılım Mühendisi
Makine Öğrenmesi Mühendisi
Backend Yazılım Mühendisi
Full-Stack Yazılım Mühendisi
Ağ Mühendisi
Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi
Veri Mühendisi
Üretim Yazılım Mühendisi
Güvenlik Yazılım Mühendisi
Site Güvenilirlik Mühendisi
Sanal Gerçeklik Yazılım Mühendisi
Geliştirici Savunucusu
Araştırma Bilimci
20%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
30%
YIL 4
ByteDance şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
30% hak ediş süresi 4th-YIL (7.50% üç aylık)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
35%
YIL 4
ByteDance şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
35% hak ediş süresi 4th-YIL (35.00% yıllık)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
ByteDance şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
12 month cliff and vests quarterly.
